INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soetta Mulai Lebih Pagi Pukul 05.00 WIB, Ini Alasannya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:54 WIB
Transjakarta. (Foto: Ant)
JAKARTA - Transjakarta menyesuaikan jadwal operasional layanan Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta saat masa uji coba.

Mulanya, layanan Transjakarta dari Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta mulai beroperasi dengan headway setiap 20 menit pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB pada pagi hari dan pukul 18.00 WIB sampai 21.00 WIB pada malam hari.

Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transjakarta Daud Joseph menejelaskan, selama masa uji coba berlangsung, banyak pelanggan yang merupakan pekerja bandara meminta waktu berangkat dimajukan jadi lebih cepat satu jam. Hal itu dikarenakan mereka terlambat masuk kerja jika berangkat pukul 06.00 WIB.

"Jadi, kalau kami baru mulai anter dari Kalideres sampai di sana jam 07.00 WIB, mereka sudah terlambat. Sehingga, kami meminta persetujuan dan diinstruksikan oleh dishub maupun BPTJ untuk dimajukan ke jam 05.00 pagi," kata Joseph kepada wartawan, Rabu, 19 Juli.

Dia mengatakan, ketika jam operasional bus dimajukan, pihaknya turut menyesuaikan batas waktu selesai pelayanan pada pagi hari menjadi pukul 08.30 WIB.

Hal itu juga berlaku untuk jam operasional pada sore ke malam hari. Pengguna Transjakarta, dalam survei, juga meminta waktu operasional dipercepat mulai pukul 16.00 WIB.

"Mereka minta untuk dimajukan jam 04.00 sore, dimulai perjalanan dari bandara menuju ke kalideresnya. Akhirnya, kemarin diinstrusikkan juga kepada kami jam 04.00 sore sudah mulai melayani sampai malam itu jam 08.00 malam," ucapnya.

