Tragis! Dua Sepeda Motor Adu Banteng di Bogor, Satu Pengendara Tewas

BOGOR - Dua motor terlibat kecelakaan di Jalan Mercedes, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Satu orang tewas mengenaskan dalam kejadian ini.

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Bayu Yri Nugraha mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 06.00 WIB. Awalnya, motor yang dikendarai ES melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Wanaherang.

"Diduga mengantuk, papasan dengan motor yang dikendarai SA dari arah Cicadas ke arah Wanaherang," kata Bayu dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

Alhasil, kedua motor tersebut terlibat kecelakaan cukup parah. Bagian depan kedua motor mengalami ringsek karena saling bertabrakan dari kedua arah.

"Korban kaget terjadilah kecelakaan lalu lintas," jelasnya.