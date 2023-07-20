Diduga Akibat Gas Bocor, 2 Rumah di Tanjung Priok Ludes Terbakar

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Bugis Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (20/7/2023). Dua buah bangunan rumah yang berdempetan ludes terbakar pada pagi tadi.

Pemilik rumah makan, Rahmat Hidayat mengaku kebakaran itu terjadi saat dirinya sedang membakar sate. Tiba-tiba api menyambar seisi ruangan dan mengenai tabung gas hingga membuat api makin membesar.

"Tadi awalnya saya lagi bakar sate tiba-tiba apinya besar terus saya langsung panik. Nggak ada korban karena memang masih pagi terus belum ada pembeli," Kata Rahmat pada Kamis.

Sementara itu, Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Utara Idris menjelaskan, setidaknya ada dua bangunan yang terbakar. Pihanya langsung mengerahkan 16 unit mobil pemadam dan 11 pompa.

"Ada dua bangunan rumah yang terbakar," kata Idris di lokasi. Dugaan sementara karena tungku sate menyambar tabung gas dan akhirnya terjadi kebakaran," pungkasnya.

(Arief Setyadi )