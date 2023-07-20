Kebakaran Melahap Bengkel Motor yang Sempat Viral Getok Harga di Bogor

BOGOR - Dua kios bengkel yang berada di Jalan Raya Sirkuit Sentul, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor terbakar. Belum diketahui pasti dari penyebab kebakaran ini.

Komandan Sektor (Dansek) Damkar Citeureup Andang mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 23.01 WIB pada Rabu 19 Juli 2023. Mendapat laporan tersebut, pihaknya bergegas menuju lokasi.

"Tiba di lokasi pukul 23.10 WIB," kata Andang dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

Pemadam dari Sektor Citeureup dan Pemadam Mako Cibinong pun diterjunkan untuk menjinakan api. Setibanya di lokasi, sudah terlihat kepulan asap cukup tebal yang melahap dua kios bengkel tersebut.

"Selesai penanganan pujul 01.30 WIB," jelasnya.