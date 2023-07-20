Dukung Nakes, MNC Peduli Serahkan Bantuan APD ke Puskesmas Sempur Kota Bogor

BOGOR - Dalam mendukung peran tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, MNC Peduli serahkan ratusan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Sempur, Kota Bogor, Kamis (20/7/2023).

Bantuan yang diberikan berupa masker medis, vitamin, hand gloves, dan peralatan lainnya.

Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo mengatakan, bantuan ini bertujuan untuk memberikan dukungan proteksi kepada tenaga kesehatan saat bertugas salah satunya Puskesmas Sempur.

"Karena memang ini membantu mereka dalam layanan mereka terhadap masyarakat, agar bisa memproteksi nakes-nakes kita juga di Puskesmas," kata Jessica.

Menurut Jessica, Puskesmas memiliki berbagai macam fungsi untuk masyarakat. Diantaranya pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya dan membina peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat.

"Juga memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya," tutupnya.

(Awaludin)