HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketagihan Judi Online, Pria di Johar Baru Nekat Curi HP

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |13:42 WIB
Ketagihan Judi <i>Online</i>, Pria di Johar Baru Nekat Curi HP
Illustrasi (foto: freepick)
JAKARTA - Pria berinisial MI (25), nekat melakukan pencurian 11 handphone di salah satu konter yang ada di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (17/3/2023) lalu. Aksi pelaku tersebut dapat digagalkan oleh pemilik konter hingga hendak dihajar warga.

"Kemudian mengingat massa sudah mulai banyak, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kami aparat kepolisian bertindak cepat dengan menjemput (tersangka)," kata Kanit Reskrim Polsek Johar Baru, AKP Yosi Januar saat dihubungi, Kamis (20/7/2023).

Yosi menambahkan, saat melancarkan aksinya tersebut, pelaku MI ditemani bersama rekannya yang berinisial AW. Akan tetapi, pelaku AW berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Kemudian berdasarkan keterangan pelaku, kata Yosi, pelaku nekat mencuri belasan handphone itu lantaran ketagihan bermain judi online.

“Setelah kita tanya lebih lanjut kenapa dia mencuri ternyata si tersangka ini gila judi online. Rencananya kalau memang dia berhasil, dia mau jual (handphone), kemudian uangnya buat judi online dan untuk foya-foya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, akibat perbuatannya pelaku MI dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

(Awaludin)

      
