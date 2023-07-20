Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Bantuan Alkes dari MNC Peduli, Puskesmas Sempur Bogor: Memperlancar Pelayanan Kami

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:00 WIB
Dapat Bantuan Alkes dari MNC Peduli, Puskesmas Sempur Bogor: Memperlancar Pelayanan Kami
Kepala Puskesmas Sempur, Viktor (foto: dok MPI/Putra RA)
BOGOR - Kepala Puskesmas Sempur, Kota Bogor dr. Victor Saija mengucapkan terima kasih atas bantuan alat kesehatan dari MNC Peduli. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat Bogor.

"Mengucapkan banyak terima kasih kepada MNC Peduli, atas sumbangan yang diberikan kepada nakes Puskesmas Sempur. Semoga bantuan dari MNC Peduli dapat memperlancar pelayanan kami kepada masyarakat," kata Victor di lokasi, Kamis (20/7/2023).

Sementara itu, Dokter Umum Puskesmas Sempur dr. Risna Sirait mengatakan, banyak pelayanan kesehatan yang diberikan kelada masyarakat di puskesmas ini.

"Kita di sini punya banyak layanan termasuk dari BP Umum, BP Gigi, ada KIA dan kita juga ada pelayanan infeksi adanya itu di hari Kamis dan Selasa. Kamis itu pelayanan TB, kalau Selasa kita ada yang namanya pelayanan HIV yang disebut Poli Sahabat. Karena supaya mereka akrab dengan kita mereka tidak merasa tidak terasing, tidak merasa berbeda dengan penyakit yang lain," ucap Risna.

Kata dia, kunjungan masyarakat ke Puskemas Sempur cukup baik. Karena, melayani BPJS dan masyarakat yang tidak hanya dari wilayah Sempur.

Halaman:
1 2
      
