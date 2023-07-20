Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Baja Perindo Jabar Bersama Perindo Depok Sapa Warga dan Sosialisasikan KTA Berasuransi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:12 WIB
Baja Perindo Jabar Bersama Perindo Depok Sapa Warga dan Sosialisasikan KTA Berasuransi
Bacaleg Perindo sosialisasi KTA Perindo berasuransi (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Tati Sri Hardina bersama DPD Partai Perindo Depok blusukan menyapa warga menyosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi di RT 1 dan 2 RW 2, Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Kamis (20/7/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Tati yang kerap disapa Rere itu didampingi Baja Perindo, Srikandi dan Karang Taruna serta Forum Komunikasi Persahabatan (FKP) Kota Depok melakukan sosialisasi KTA ke sejumlah emak-emak.

"Kegiatan hari ini adalah kita lagi berada di RT 1 dan 2 RW 2 Mampang, Pancoran Mas kita sosialisasi untuk KTA berasuransi untuk masyarakat di sini. Selain mensosialisasikan KTA berasuransi kita juga menyapa ibu ibu yang ada disini door to door untuk melihat keadaan di wilayah mampang ini dan melihat kondisinya sekaligus mendengar aspirasi dari masyarakat," kata Tati saat ditemui di lokasi.

Tati yang merupakan salah satu Bacaleg Partai Perindo dengan nomor urut 16 di surat suara sesuai ketetapan KPU itu secara langsung mensosialisasikan manfaat KTA berasuransi. Menurutnya, KTA Perindo berasuransi sangat bermanfaat bagi yang mengalami kecelakaan.

"KTA berasuransi nanti ini buat ibu dan keluarga yang umurnya 17 tahun ke atas ini adalah Program Perindo. Nanti kalau mengalami kecelakaan saat berkendara hubungi saja yang dibelakang KTA ini," ucapnya.

Tati menyebut KTA berasuransi Perindo yang dikenal partai modern peduli rakyat kecil itu dapat mengcover dan membantu masyarakat ketika mengalami musibah kecelakaan. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh KTA secara gratis hanya bermodal NIK, KTP, dan KK, serta nomor handphone.

