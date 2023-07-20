Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perkuat Strategi Pemenangan, Bacaleg Perindo dan Ganjarist Konsolidasi Kampanye Kreatif

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:23 WIB
Perkuat Strategi Pemenangan, Bacaleg Perindo dan Ganjarist Konsolidasi Kampanye Kreatif
Bacaleg Partai Perindo Johannes Saragih konsolidasi dengan Ganjarist Indonesia (Foto: Dimas Choirul)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Legistatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jakarta Pusat, Johannes Saragih bersama Ganjarist Indonesia menggelar sosialisasi dan konsolidasi kampanye kreatif, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2023).

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan secara matang terkait strategi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Johannes mengatakan, kegiatan itu juga dihadiri sejumlah sayap-sayap organisasi relawan Ganjarist seperti Ganjarist Muda Indonesia, Senang Motoran Ganjarist dan satuan relawan wilayah.

"Dan dari pembicaraan (kegiatan) kemarin itu biasanya kalau yang namanya korwil atau relawan itu warga sekitar, karena memang suaranya Ganjar di situ kan," kata Johannes kepada wartawan saat dikonfirmasi, Kamis (20/7/2023).

Dikatakan Johannes, salah satu bentuk program itu yakni pelatihan kursus bahasa Jepang untuk anak-anak muda sekitar. Di mana dalam hal ini, Ganjarist Indonesia telah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memfasilitasi anak-anak yang berminat bekerja di Jepang.

"Jadi mereka menyiapkan tenaga-tenaga Indonesia yang bisa berbahasa jepang dan disalurkan untuk kerja di Jepang," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180913/perindo-QElq_large.jpg
Babak Baru Politik Transparan, Perindo Luncurkan Laporan Kinerja DPRD Kader
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement