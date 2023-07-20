Perkuat Strategi Pemenangan, Bacaleg Perindo dan Ganjarist Konsolidasi Kampanye Kreatif

JAKARTA - Bakal Calon Legistatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jakarta Pusat, Johannes Saragih bersama Ganjarist Indonesia menggelar sosialisasi dan konsolidasi kampanye kreatif, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2023).

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan secara matang terkait strategi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Johannes mengatakan, kegiatan itu juga dihadiri sejumlah sayap-sayap organisasi relawan Ganjarist seperti Ganjarist Muda Indonesia, Senang Motoran Ganjarist dan satuan relawan wilayah.

"Dan dari pembicaraan (kegiatan) kemarin itu biasanya kalau yang namanya korwil atau relawan itu warga sekitar, karena memang suaranya Ganjar di situ kan," kata Johannes kepada wartawan saat dikonfirmasi, Kamis (20/7/2023).

Dikatakan Johannes, salah satu bentuk program itu yakni pelatihan kursus bahasa Jepang untuk anak-anak muda sekitar. Di mana dalam hal ini, Ganjarist Indonesia telah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memfasilitasi anak-anak yang berminat bekerja di Jepang.

"Jadi mereka menyiapkan tenaga-tenaga Indonesia yang bisa berbahasa jepang dan disalurkan untuk kerja di Jepang," ujarnya.