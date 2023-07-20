Kebakaran Bengkel Viral Getok Harga di Bogor, Kerugian Rp500 Juta

BOGOR - Polisi menyebut kebakaran bengkel motor yang sempat viral di wilayah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor diduga karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Diduga penyebab terjadinya kebakaran berasal dari adanya konsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa," kata Kapolsek Babakan Madang AKP Susilo Triwibowo dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

Dalam kebakaran ini, bengkel mengalami kerugian ratusan juta Rupiah. "Pemilik bengkel mengalami kerugian sebesar Rp500 juta," sambungnya.

Adapun peristiwa itu awalnya diketahui oleh salah satu penjaga warung di sekitar lokasi kejadian. Sempat terdengar suara ledakan dari dalam bengkel.

"Suara letupan disusul suara ledakan dari dalam bengkel disertai keluarnya asap dan api. 4 unit mobil pemadam kebakaran didatangkan dan memadamkan kobaran api 45 menit kemudian," tutupnya.

Sebelumnya, dua kios bengkel motor yang berada di Jalan Raya Sirkuit Sentul, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor terbakar.

Komandan Sektor (Dansek) Damkar Citeureup Andang mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 23.01 WIB pada Rabu 19 Juli 2023. Mendapat laporan tersebut, pihaknya bergegas menuju lokasi.

"Tiba di lokasi pukul 23.10 WIB," kata Andang dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).