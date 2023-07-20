Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Bengkel Viral Getok Harga di Bogor, Kerugian Rp500 Juta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:28 WIB
Kebakaran Bengkel Viral Getok Harga di Bogor, Kerugian Rp500 Juta
Kebakaran bengkel di Bogor. (Foo: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Polisi menyebut kebakaran bengkel motor yang sempat viral di wilayah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor diduga karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Diduga penyebab terjadinya kebakaran berasal dari adanya konsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa," kata Kapolsek Babakan Madang AKP Susilo Triwibowo dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

 BACA JUGA:

Dalam kebakaran ini, bengkel mengalami kerugian ratusan juta Rupiah. "Pemilik bengkel mengalami kerugian sebesar Rp500 juta," sambungnya.

Adapun peristiwa itu awalnya diketahui oleh salah satu penjaga warung di sekitar lokasi kejadian. Sempat terdengar suara ledakan dari dalam bengkel.

"Suara letupan disusul suara ledakan dari dalam bengkel disertai keluarnya asap dan api. 4 unit mobil pemadam kebakaran didatangkan dan memadamkan kobaran api 45 menit kemudian," tutupnya.

Sebelumnya, dua kios bengkel motor yang berada di Jalan Raya Sirkuit Sentul, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor terbakar.

Komandan Sektor (Dansek) Damkar Citeureup Andang mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 23.01 WIB pada Rabu 19 Juli 2023. Mendapat laporan tersebut, pihaknya bergegas menuju lokasi.

"Tiba di lokasi pukul 23.10 WIB," kata Andang dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement