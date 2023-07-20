Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima KTA Perindo Berasuransi, Warga Depok: Kita Dapat Jaminan dan Keselamatan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:28 WIB
Terima KTA Perindo Berasuransi, Warga Depok: Kita Dapat Jaminan dan Keselamatan
Sosialisasi KTA Partai Perindo berasuransi (Foto: MPI)
A
A
A

 

DEPOK - Evi salah satu warga RT 1 RW 2, Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, yang mendapat program kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo yang dikenal partai modern peduli rakyat kecil itu mengapresiasi program tersebut.

Menurutnya, masyarakat jadi bisa mendapat jaminan dan keselamatan selama berkendara bila mengalami kecelakaan.

"Bagus banget dengan adanya ini (KTA berasuransi) kita juga bisa mendapatkan jaminan dan keselamatan selama berkendaraan. Terima kasih kepada Perindo yang sudah mau peduli kepada warganya," ucap Evi kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (20/7/2023).

Evi menyebut bahwa KTA berasuransi dari Partai Perindo yang mendapat nomor urut 16 di surat suara sesuai ketetapan KPU itu didapat secara gratis tidak dipungut biaya.

"Dapat KTA dari Perindo ini gratis tidak dipungut biaya sepeser pun," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Tati Sri Hardina bersama DPD Partai Perindo Depok blusukan menyapa warga dan menyosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi di RT 1 dan 2 RW 2, Mampang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180913/perindo-QElq_large.jpg
Babak Baru Politik Transparan, Perindo Luncurkan Laporan Kinerja DPRD Kader
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement