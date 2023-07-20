Terima KTA Perindo Berasuransi, Warga Depok: Kita Dapat Jaminan dan Keselamatan

DEPOK - Evi salah satu warga RT 1 RW 2, Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, yang mendapat program kartu tanda anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo yang dikenal partai modern peduli rakyat kecil itu mengapresiasi program tersebut.

Menurutnya, masyarakat jadi bisa mendapat jaminan dan keselamatan selama berkendara bila mengalami kecelakaan.

"Bagus banget dengan adanya ini (KTA berasuransi) kita juga bisa mendapatkan jaminan dan keselamatan selama berkendaraan. Terima kasih kepada Perindo yang sudah mau peduli kepada warganya," ucap Evi kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (20/7/2023).

Evi menyebut bahwa KTA berasuransi dari Partai Perindo yang mendapat nomor urut 16 di surat suara sesuai ketetapan KPU itu didapat secara gratis tidak dipungut biaya.

"Dapat KTA dari Perindo ini gratis tidak dipungut biaya sepeser pun," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Tati Sri Hardina bersama DPD Partai Perindo Depok blusukan menyapa warga dan menyosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi di RT 1 dan 2 RW 2, Mampang.