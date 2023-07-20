Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

13 Unit Mobil Damkar Diterjunkan Padamkan Kebakaran Lapak Pedagang di Kalideres

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:09 WIB
13 Unit Mobil Damkar Diterjunkan Padamkan Kebakaran Lapak Pedagang di Kalideres
Kebakaran lapak pedagang di Kaliideres (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melahap lapak pedagang di Jalan H. Bayar, Kampung Gaga, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis (20/7/2023) pagi.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifudin mengatakan, pihaknya menerjunkan 52 personel dan 13 unit mobil pemadam guna mengatasi kebakaran tersebut.

"Tim pemadam kemudian tiba di lokasi pada pukul 09.10 WIB dan memulai pemadaman pada pukul 09.11 WIB," ujar Syarifudin saat dikonfirmasi.

Syarifudin menambahkan, kebakaran tersebut diduga terjadi akibat korsleting dari salah satu lapak pedagang. "Diduga terjadi korsleting listrik," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement