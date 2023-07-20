13 Unit Mobil Damkar Diterjunkan Padamkan Kebakaran Lapak Pedagang di Kalideres

JAKARTA - Kebakaran melahap lapak pedagang di Jalan H. Bayar, Kampung Gaga, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis (20/7/2023) pagi.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifudin mengatakan, pihaknya menerjunkan 52 personel dan 13 unit mobil pemadam guna mengatasi kebakaran tersebut.

"Tim pemadam kemudian tiba di lokasi pada pukul 09.10 WIB dan memulai pemadaman pada pukul 09.11 WIB," ujar Syarifudin saat dikonfirmasi.

Syarifudin menambahkan, kebakaran tersebut diduga terjadi akibat korsleting dari salah satu lapak pedagang. "Diduga terjadi korsleting listrik," imbuhnya.