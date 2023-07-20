Ungkap Pembunuhan Andriana Noven, Polisi Tunggu Hasil Puslabfor

BOGOR - Polisi masih menunggu hasil koordinasi dengan Puslabfor Mabes Polri untuk mengungkap kasus pembunuhan siswi SMK Andriana Yubelia Noven Cahya (18) di Baranangsiang, Kota Bogor.

"Kita intens melakukan koordinasi dengan Puslabfor, dengan itu kita tunggu hasil semoga dengan kita kordinasi dengan Puslabfor kita mendapatkan bukti petunjuk atau ptunjuk tambahan terkait mengenai dugaan pelaku," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila, Kamis (20/7/2023).

Selain itu, polisi juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk membantu mengungkap identitas pelaku. Termasuk terus mendalami barang bukti salah satunya rekaman kamera pengawas CCTV.

"Adapun dinas-dinas yang akan membantu pihak kepolisian baik itu dari nanti mengungkapkan identitas seseorang atau pun dengan adanya bukti pendukung lain kita menjalin komunikasi dan sudah kordinasi awal berkaitan dengan penyiapan barang bukti. Dari barang bukti yang ada kita cek secara scientific investigation melalui dari ahli perbantuan di Puslabfor. Salah satunya CCTV," jelasnya.

Sejauh ini, tambah Rizka, pihaknya telah memanggil kembali sebanyak 6 orang dari 34 saksi dalam kasus tersebut untuk dimintai keterangan. Mereka yang diperiksa mulai dari teman korban dan lainnya.

"Seluruh saksi berkaitan dengan teman, mantan pacar, kolega yang bertemu langsung atau tidak itu sudah kita lakukan tapi berkaitan teknis tidak bisa kita sampaikan," pungkasnya.