Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ungkap Pembunuhan Andriana Noven, Polisi Tunggu Hasil Puslabfor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:23 WIB
Ungkap Pembunuhan Andriana Noven, Polisi Tunggu Hasil Puslabfor
Andriana Noven (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi masih menunggu hasil koordinasi dengan Puslabfor Mabes Polri untuk mengungkap kasus pembunuhan siswi SMK Andriana Yubelia Noven Cahya (18) di Baranangsiang, Kota Bogor.

"Kita intens melakukan koordinasi dengan Puslabfor, dengan itu kita tunggu hasil semoga dengan kita kordinasi dengan Puslabfor kita mendapatkan bukti petunjuk atau ptunjuk tambahan terkait mengenai dugaan pelaku," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila, Kamis (20/7/2023).

Selain itu, polisi juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk membantu mengungkap identitas pelaku. Termasuk terus mendalami barang bukti salah satunya rekaman kamera pengawas CCTV.

"Adapun dinas-dinas yang akan membantu pihak kepolisian baik itu dari nanti mengungkapkan identitas seseorang atau pun dengan adanya bukti pendukung lain kita menjalin komunikasi dan sudah kordinasi awal berkaitan dengan penyiapan barang bukti. Dari barang bukti yang ada kita cek secara scientific investigation melalui dari ahli perbantuan di Puslabfor. Salah satunya CCTV," jelasnya.

Sejauh ini, tambah Rizka, pihaknya telah memanggil kembali sebanyak 6 orang dari 34 saksi dalam kasus tersebut untuk dimintai keterangan. Mereka yang diperiksa mulai dari teman korban dan lainnya.

"Seluruh saksi berkaitan dengan teman, mantan pacar, kolega yang bertemu langsung atau tidak itu sudah kita lakukan tapi berkaitan teknis tidak bisa kita sampaikan," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement