Ketika Relawan Santri Dukung Ganjar Peringati Tahun Baru Islam

JAKARTA - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) menggelar pawai dalam rangka menyambut tahun baru Islam 2023 atau 1 Muharram 1445 Hijriah.

“Suasananya ramai. Ibu-ibu dan bapak-bapak warga sekitar juga hadir dalam mengikuti pawai,” kata Koordinator Nasional (Kornas) SDG Acep Amirudin dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

Pawai itu dilaksanakan sukarelawan SDG dalam rangkaian acara doa bersama di Majelis Taklim Matholi’ul Falah El-Djuprih, Cilungup, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Tampak keceriaan di wajah anak-anak muda majelis taklim saat berkeliling sambil melantunkan selawat dan merawis bersama-sama. Warga sekitar turut antusias menyaksikan pawai yang dihelat SDG ini.

“Alhamdulillah respons dari masyarakat sangat antusias dan banyak masyarakat yang ikut serta dalam pawai dan doa bersama pada malam hari ini,” kata Acep.

Menurut Acep, kegiatan pawai, melantunkan selawat, dan bersuka cita merayakan tahun baru hijriyah merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada sejarah dan budaya Islam.

Oleh karena itu, Acep menyebut perhelatan pawai di malam tahun baru hijriyah adalah upaya untuk memperkenalkan sejarah Islam kepada generasi muda. Sehingga pengetahuan dan ketakwaan mereka semakin bertambah.

“Pada malam tahun baru ini semoga kami diberikan kekuatan iman yang lebih kuat dan juga ketakwaan yang semakin kuat kepada Allah,” katanya.