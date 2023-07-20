Tragis! Bayi Tewas Hipotermia Usai Dibuang Ibunya ke Atas Genteng

SUKABUMI – Warga menemukan bayi laki-laki berlumuran darah di atap bangunan rumah kos di Kampung Ciseke RT 01/01, Desa Cikaret, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Bayi malang tersebut meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Diduga bayi itu dibuang oleh ibunya sendiri.

"Bayi yang diduga dibuang kemarin, meninggal dunia dalam perawatan Rumah Sakit Hermina Sukabumi pada pukul 20.30 WIB,” ujar Kapolsek Kebonpedes, Iptu Tommy Ganhany Jaya Sakti, kepada MNC Portal, Kamis (20/7/2023).

“Kemudian kami berikut kepala desa dan beberapa pihak terkait, menjemput jenazah bayi tersebut, kemudian dimakamkan di TPU Astana Peuteuy," sambung Tommy.

Menurut keterangan pihak rumah sakit, lanjut Tommy, dokter yang menanganinya mengatakan bahwa bayi tersebut mengalami hipotermia.

Dalam waktu kurang lebih 12 jam sebelum diketemukan, bayi nahas tersebut dibuang dengan diletakkan di atap bangunan kos.