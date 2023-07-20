Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi: Korban Penjualan Ginjal Dibawa ke Indonesia dalam Keadaan Jahitan Basah

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:57 WIB
Polisi: Korban Penjualan Ginjal Dibawa ke Indonesia dalam Keadaan Jahitan Basah
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyebut terdapat korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus jual ginjal yang dibawa ke Indonesia dalam keadaan jahitan masih basah.

Dia pun memastikan bahwa dari 122 orang korban tidak ada yang meninggal.

"Hasil pemeriksaan kami sampai saat ini belum ada yang meninggal dunia. Tapi kami perlu sampaikan, pada saat korban dibawa Polda Metro Jaya setelah kembali dari Kamboja, itu luka masih dalam keadaan basah," kata Dirkrimum Polda Metro Kombes Pol Hengki Haryadi di Kantornya, Kamis (20/7/2023).

Kemudian akibat kondisi jahitan yang masih basah tersebut penyidik bersama Bidang Dokter dan Kesehatan Polda Metro Jaya membawa ke RS Kramat Jati Polri untuk menjalani pemeriksaan.

Kepala Bidang (Kabid) Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Pol dr Hery Wijatmoko mengatakan, enam orang korban dirawat untuk menjalani pemeriksaan secara keselurahan. Para pasien diperiksa secara keseluruhan mulai laboratorium forensik dan CT Scan.

"Dari 6 pasien tersebut 1 ginjal kanan sudah tidak ada dan 5 ginjal kiri," jelasnya.

Pihaknya juga melakukan pendampingan dan rehabilitasi serta layanan kesehatan kepada enam pasien tersebut.

"Dan perlu disampaikan bahwa dari 6 pasien tersebut tidak ada organ lain," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180287/reonald-GrsY_large.jpg
Polda Metro Tetapkan Bos Mecimapro Promotor TWICE sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176817/bjorka-zLxn_large.jpg
Polda Metro Jaya Masih Melacak dan Belum Bisa Memastikan Keaslian Bjorka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175667/delpedro-FKAH_large.jpg
Polda Metro Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Delpedro dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172803/polda-7xpQ_large.jpg
Polda Metro Gagalkan Peredaran 24,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169805/polda_metro_jaya-debC_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164842/sabu-IOlp_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Narkoba di Cimanggis Depok, 1,2 Kg Sabu Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement