Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina Bagikan Ratusan Liter Minyak Goreng di Depok

DEPOK - Bacaleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 di surat suara sesuai ketentuan KPU, Tati Sri Hardina tidak kenal lelah blusukan mensosialisasikan program Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi di permukiman padat penduduk di RT 6 RW 6, Cagar Alam, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Kamis (20/7/2023) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Tati didampingi pengurus RT setempat serta Barisan Penjaga (Baja) Perindo dan Forum Komunikasi Persahabatan (FKP) Kota Depok membagikan ratusan minyak goreng kemasan secara door to door blusukan di gang sempit yang hanya muat satu motor itu.

BACA JUGA:

"Sore ini mensosialisasikan KTA berasuransi Partai Perindo dan membagikan 200 pax minyak goreng kemasan di RT 6 RW 6 Cagar Alam. Jadi total semua hari ini 400 pax di dua lokasi satu lagi di RT 1 dan 2 RW 2 Mampang," kata Tati saat ditemui dilokasi.

Tati yang juga Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat itu mendapat respons positif dari warga yang bertemu langsung secara door to door. Tak jarang Tati yang juga bacaleg Partai Perindo peduli rakyat kecil mendapat doa dari warga untuk melenggang ke DPRD Kota Depok.

"Terima kasih semoga sukses dan terpilih ya," ucap Fatmawati salah satu warga.

"Sukses ya," timpal warga lainnya.

BACA JUGA:

Sebelumnya, Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Tati Sri Hardina bersama DPD Partai Perindo Depok blusukan menyapa warga mensosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi di RT 1 dan 2 RW 2, Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Kamis (20/7/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Tati yang kerap disapa Rere itu didampingi Baja Perindo, Srikandi dan Karang Taruna serta Forum Komunikasi Persahabatan (FKP) Kota Depok melakukan sosialisasi KTA ke sejumlah emak-emak.