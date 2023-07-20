Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Pembagian Jam Masuk Kerja di Jakarta Masih Dibahas Pemprov DKI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |23:03 WIB
Soal Pembagian Jam Masuk Kerja di Jakarta Masih Dibahas Pemprov DKI
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono (Foto : MPI)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih terus membahas soal rencana pengaturan jam masuk pegawai yang bekerja di Ibu Kota. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Pj Gubernur Heru Budi Hartono, mengatakan pihaknya masih menggodok wacana tersebut. Pegawai yang bekerja dibidang pelayanan akan dibedakan jam masuk kerjanya.

"Lagi dibahas yang mana yang bisa pembagian jam kerja yang mana yang untuk pelayanan, Kira-kira itu," ucap Heru di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Sebelumnya, permasalahan kemacetan ini sempat ucapkan Heru saat sambutan di acara Focus Group Discussion (FGD) penanganan kemacetan di Jakarta dengan lintas sektoral, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juli 2023, pagi. Ia menyebut perlu segera ada solusi untuk mengatasinya.

"Pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak Dirlantas, kalau jam 6 pagi itu (kemacetan) seperti air bah. Dari Bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta," kata Heru.

Heru mengatakan, FGD ini dilaksanakan atas tuntutan masyarakat agar Pemprov DKI segera mengatasi masalah kemacetan. Sebagai solusi, ia mendapat masukan agar membagi jam kerja.

"Hari ini kita kumpul karena tuntutan dari masyarakat untuk diskusikan bagaimana salah satunya mengatasi kemacetan. Banyak masukan-masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi," ucapnya.

Untuk keputusan terkait rencana pembagian jam kerja sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kemacetan Jakarta, Heru menyerahkan sepenuhnya ke peserta FGD yang dihadiri asosiasi atau pemilik gedung.

"Bagaimana solusinya, ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam 10, ini tergantung Bapak/Ibu sekalian. Mari memberikan masukan, khususnya asosiasi atau pemilik gedung-gedung, pengelola, maupun kementerian untuk bisa berdiskusi," ujar Heru.

