Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina Dengarkan Curhat Kakek yang Tinggal di Gubuk Reyot

DEPOK - Bacaleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Tati Sri Hardina menemui dan mendengarkan curahan hati (curhat) seorang kakek lanjut usia (lansia) bernama Ahmad bin Risan (96) di sebuah gubuk reyot tanah lapang dan sejumlah empang RT 6 RW 6, Cagar Alam, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Kamis (20/7/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Ahmad tinggal seorang diri di sebuah gubuk reyot nyaris roboh tanpa pintu hingga pencahayaan. Terlihat gubuk itu berdiri tepat di atas sebuah empang dan sebuah kandang burung. Sedangkan bangunan gubuk tepat di sebelahnya pun sudah roboh.

Bahkan lokasi gubuk milik kakek Ahmad yang berada di tengah lapang dekat dengan empang dan kali aktif itu kerap dilanda banjir saat hujan dengan intensitas deras mengguyur wilayah tersebut hingga terpaksa mengungsi.

"Ini kalau banjir si kakek mengungsi ke rumah yang lebih tinggi," kata Fatmawati yang menemani Tati.

Tati pun sempat bertanya kepada kakek Ahmad yang hanya tidur di atas sajadah tempat ibadah berwarna merah dan berpintu fiber glass itu tidak ada aliran listrik hingga lampu.

"Ini nggak ada lampunya pak?" tanya Tati.

"Enggak ada lampunya pakai lilin," ucap Fatmawati.

"Oh pakai lilin," timpal Tati.

Tati yang merupakan Bacaleg Partai Perindo yang peduli rakyat kecil pun tergerak hatinya untuk membantu sang kakek perihal kebutuhan makan sehari-hari. Bahkan Ia sempat menawarkan Kakek Ahmad untuk pindah ke hunian yang lebih layak hingga menyewakan sebuah rumah tinggal.

Tati pun mendengarkan sang kakek untuk mandi, cuci, kakus (MCK) pun harus ke sebuah kali yang alirannya tidak bersih. Ia sempat bertanya juga apa memiliki handuk dan selimut untuk berlindung dibalik dinginnya udara malam.

"Ada handuk nggak?" tanya Tati.

"Enggak ada (sambil menggelengkan kepala)," ucap Kakek Ahmad.

Tati pun bertanya Kakek Ahmad memiliki anak atau tidak dan alasan tinggal seorang diri di gubuk reyot itu.