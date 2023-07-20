Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina Dengarkan Curhat Kakek yang Tinggal di Gubuk Reyot

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |22:41 WIB
Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina Dengarkan Curhat Kakek yang Tinggal di Gubuk Reyot
Bacaleg Perindo dengarkan curhat seorang kakek (Foto : MPI)
A
A
A

DEPOK - Bacaleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Tati Sri Hardina menemui dan mendengarkan curahan hati (curhat) seorang kakek lanjut usia (lansia) bernama Ahmad bin Risan (96) di sebuah gubuk reyot tanah lapang dan sejumlah empang RT 6 RW 6, Cagar Alam, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Kamis (20/7/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Ahmad tinggal seorang diri di sebuah gubuk reyot nyaris roboh tanpa pintu hingga pencahayaan. Terlihat gubuk itu berdiri tepat di atas sebuah empang dan sebuah kandang burung. Sedangkan bangunan gubuk tepat di sebelahnya pun sudah roboh.

Bahkan lokasi gubuk milik kakek Ahmad yang berada di tengah lapang dekat dengan empang dan kali aktif itu kerap dilanda banjir saat hujan dengan intensitas deras mengguyur wilayah tersebut hingga terpaksa mengungsi.

"Ini kalau banjir si kakek mengungsi ke rumah yang lebih tinggi," kata Fatmawati yang menemani Tati.

Tati pun sempat bertanya kepada kakek Ahmad yang hanya tidur di atas sajadah tempat ibadah berwarna merah dan berpintu fiber glass itu tidak ada aliran listrik hingga lampu.

"Ini nggak ada lampunya pak?" tanya Tati.

"Enggak ada lampunya pakai lilin," ucap Fatmawati.

"Oh pakai lilin," timpal Tati.

Tati yang merupakan Bacaleg Partai Perindo yang peduli rakyat kecil pun tergerak hatinya untuk membantu sang kakek perihal kebutuhan makan sehari-hari. Bahkan Ia sempat menawarkan Kakek Ahmad untuk pindah ke hunian yang lebih layak hingga menyewakan sebuah rumah tinggal.

Tati pun mendengarkan sang kakek untuk mandi, cuci, kakus (MCK) pun harus ke sebuah kali yang alirannya tidak bersih. Ia sempat bertanya juga apa memiliki handuk dan selimut untuk berlindung dibalik dinginnya udara malam.

"Ada handuk nggak?" tanya Tati.

"Enggak ada (sambil menggelengkan kepala)," ucap Kakek Ahmad.

Tati pun bertanya Kakek Ahmad memiliki anak atau tidak dan alasan tinggal seorang diri di gubuk reyot itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement