HOME NEWS NASIONAL

Baju Hitam Putih Bukti di Belakang Ganjar Ada Jokowi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |02:08 WIB
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan dukungan penuh kepada bakal capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan pengamat politik Yunarto Wijaya yang mengatakan komunikasi antara Jokowi dengan Ganjar terus terjadi, misalnya komunikasi baju garis hitam-putih untuk kampanye pada Pilpres 2024.

“Ini kan secara tidak langsung membantah klaim yang menyatakan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo atau membantah sebuah gimmick yang dimainkan teman-teman Gerindra soal billboard yang dipasang Pak Jokowi bersebelahan dengan Pak Prabowo,” ujar Yunarto, Kamis 20 Juli 2024.

Yunarto mengatakan Ganjar seolah sudah mulai merasa harus bercerita soal kedekatannya dengan Jokowi yang semula terlihat tidak ingin dilakukan.

Lewat cerita Ganjar, Jokowi terbukti sampai memikirkan teknis kampanye Ganjar. Lewat baju kampanye, Jokowi membuat Ganjar milik semua pihak. Selain itu, Yunarto juga menyatakan label petugas partai bukan hanya dimiliki Ganjar. Namun, semua capres.

“Saya pikir ini sebuah penegasan dari Mas Ganjar, Pak Jokowi ada di belakang saya," ujar Yunarto.

Yunarto pun bicara adanya gerakan untuk menarasikan Ganjar sebagai petugas partai. Padahal, dulu Ganjar sempat dinarasikan rebel lantaran kerap berkonflik dengan internal PDI Perjuangan sebelum menjadi capres.

