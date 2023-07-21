Kejagung Periksa 1 Saksi Terkait Perkara Korupsi Ekspor CPO

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana menyebutkan, Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang saksi di kasus dugaan korupsi Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.

"Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 1 orang saksi," ujarnya pada wartawan, Kamis (20/7/2023).

BACA JUGA: Penyidik Kejagung Geledah Tiga Kantor di Medan Terkait Kasus Ekspor CPO

Menurutnya, saksi yang diperiksa itu merupakan saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 sampi April 2022.

"Saksi yang diperiksa yaitu VBS selaku Kasubdit Ekspor pada Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," tuturnya.

Dia menambahkan, saksi VBS terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 sampai April 2022.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," katanya.