HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Periksa 1 Saksi Terkait Perkara Korupsi Ekspor CPO

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |03:04 WIB
Kejagung Periksa 1 Saksi Terkait Perkara Korupsi Ekspor CPO
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana menyebutkan, Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang saksi di kasus dugaan korupsi Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.

"Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 1 orang saksi," ujarnya pada wartawan, Kamis (20/7/2023).

Menurutnya, saksi yang diperiksa itu merupakan saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 sampi April 2022.

"Saksi yang diperiksa yaitu VBS selaku Kasubdit Ekspor pada Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," tuturnya.

Dia menambahkan, saksi VBS terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 sampai April 2022.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," katanya.

Halaman:
1 2
      
