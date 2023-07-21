Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Laporan Terkini Harta Kekayaan Wakapolri Komjen Agus Andrianto Rp18,9 Miliar

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |08:57 WIB
Laporan Terkini Harta Kekayaan Wakapolri Komjen Agus Andrianto Rp18,9 Miliar
Pelantikan Wakapolri. (Foto: Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengupdate Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wakapolri Komjen Agus Andrianto. Harta terkini Komjen Agus Andrianto sebesar Rp18.969.569.025 (Rp18,9 miliar).

Harta sebesar Rp18,9 miliar tersebut, dilaporkan Agus ke KPK pada 8 Juni 2023 untuk periodik 2022 atau ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Harta tersebut telah diunggah di laman elhkpn.kpk.go.id.

Adapun, harta kekayaan Agus Andrianto mayoritas meliputi aset berupa tanah dan bangunan. Agus tercatat memiliki 19 bidang tanah dan ada pula yang disertai bangunan senilai Rp16.479.134.446 (Rp16 miliar).

BACA JUGA:

Kapolri ke Wakapolri Baru: Soliditas Jadi Kunci Wujudkan Harapan Publik dan Presiden 

Sebanyak 19 aset tanah dan bangunan Agus tersebar di daerah Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang. Ribuan meter tanah dan bangunan Agus tersebut tercatat merupakan hasil sendiri.

Selain tanah dan bangunan, mantan Kapolda Sumatera Utara tersebut juga memiliki alat transportasi berupa dua mobil dengan merek Toyota Alphard Tahun 2019 dan Kijang Inova Tahun 2016. Kedua mobil tersebut totalnya senilai Rp650 juta.

BACA JUGA:

Breaking News! Komjen Agus Andrianto Resmi Dilantik Jadi Wakapolri 

Agus juga melaporkan harta bergerak lainnya ke KPK senilai Rp685 juta. Ia juga tercatat punya surat berharga Rp900 juta. Kemudian, kas dan setara kas Rp255 juta. Ia tak punya utang. Dengan demikian, total keseluruhan harta terkini Agus Andrianto sebesar Rp18.969.569.025 (Rp18,9 miliar).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171119/lhkpn-ytgd_large.jpg
KPK Bakal Klarifikasi LHKPN Wali Kota Prabumulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150770/update_lhkpn_raline_shah_belum_tuntas_ivan_seventeen_masih_di_draft-s21Y_large.jpg
Update LHKPN: Raline Shah Belum Tuntas, Ivan Seventeen Masih di Draft
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145528/deddy_corbuzier-B3lr_large.jpg
Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp1 Triliun, Begini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145512/deddy_corbuzier-rXgK_large.jpg
Fantastis, Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Tembus Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/337/3137971/kpk-vKYU_large.jpg
KPK: 11.114 Penyelenggara Negara Belum Setor LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129736/kpk-PmkZ_large.jpg
KPK Bongkar Ada 1 Pimpinan DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement