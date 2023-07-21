Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

29.211 Pengendara Kena Tilang Selama 9 Hari Operasi Patuh

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:05 WIB
29.211 Pengendara Kena Tilang Selama 9 Hari Operasi Patuh
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyatakan bahwa sebanyak 29.211 orang ditilang baik manual ataupun ETLE selama sembilan hari berjalannya Operasi Patuh tahun 2023. Jumlah itu tercatat hingga tanggal 18 Juli.

"Total jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas baik ETLE dan Tilang Manual sebanyak 29.211," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

 BACA JUGA:

Sementara, jumlah teguran sebanyak 242.836. Dalam operasi ini, terpantau tiga pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh kendaraan roda dua atau motor.

Pertama, tidak menggunakan helm SNI sebanyak 148.514 pelanggar. Kemudian, melawan arus terdapat 39.011 pelanggar. Dan, Berkendara di bawah umur sebesari 18.869 pelanggar.

BACA JUGA:

Siap-Siap! Polda Metro Gelar Razia Operasi Patuh Jaya Dua Pekan, Dimulai 10 Juli 

Kemudian, kata Ramadhan, pihaknya juga mencatat tiga pelanggaran paling tinggi yang dilakukan oleh pengemudi roda empat atau mobil.

Tidak menggunakan sabuk pengamanan atau safety belt sebanyak 30.273 pelanggar. Melebihi muatan ada 5.240 pelanggar. Dan, melawan arus jumlahnya 5.277 pelanggar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038117/seminggu-operasi-patuh-jaya-2024-di-jaksel-ribuan-kendaraan-ditindak-geFHgj7Pww.JPG
Seminggu Operasi Patuh Jaya 2024 di Jaksel, Ribuan Kendaraan Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/525/3037807/operasi-patuh-lodaya-2024-ratusan-pengendara-motor-kena-tilang-karena-lawan-arah-EWjtRNqtPx.jpg
Operasi Patuh Lodaya 2024, Ratusan Pengendara Motor Kena Tilang karena Lawan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/608/3034650/polda-sumut-kerahkan-1-407-personel-operasi-patuh-toba-2024-ZDswK6LKAS.jpg
Polda Sumut Kerahkan 1.407 Personel Operasi Patuh Toba 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034438/kapolda-metro-jaya-bakal-tindak-tegas-oknum-nekat-pungli-saat-operasi-patuh-jaya-xWNSug8Wri.jpg
Kapolda Metro Jaya Bakal Tindak Tegas Oknum Nekat Pungli saat Operasi Patuh Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034299/operasi-patuh-jaya-digelar-hari-ini-berikut-14-pelanggaran-lalin-yang-bakal-ditindak-FKVLSbs2q9.jpg
Operasi Patuh Jaya Digelar Hari Ini, Berikut 14 Pelanggaran Lalin yang Bakal Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/338/2978660/operasi-keselamatan-lalu-lintas-2024-mulai-digelar-ini-11-target-pelanggarannya-jPglfZRhuS.jpeg
Operasi Keselamatan Lalu Lintas 2024 Mulai Digelar, Ini 11 Target Pelanggarannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement