Hari Ketiga di Bengkulu, Jokowi Tinjau Pasar hingga Posyandu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan sejumlah agenda pada hari ketiga kunjungan kerjanya di Provinsi Bengkulu, Jumat (21/7/2023).

Mengawali agendanya, Jokowi akan mengunjungi Pasar Purwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara untuk meninjau rancangan revitalisasi pasar sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi pedagang.

Selanjutnya, Kepala Negara akan beranjak menuju Desa Gardu, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk meninjau Jalan Inpres Jalur Kerkap-Tanjung Agung Pali.

Pada siang harinya, Jokowi akan menunaikan Sholat Jumat di salah satu masjid di Kota Bengkulu. Berikutnya, Jokowi akan menuju Kabupaten Seluma untuk melakukan peninjauan Gerakan Bersama (Geber) Melawan Stunting yang akan dilakukan di Posyandu Sarimulyo.

Presiden Jokowi Tinjau RSUD Kepahiang Bengkulu

Setelah seluruh rangkaian acara selesai, Presiden akan menuju Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu, untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1.

(Qur'anul Hidayat)