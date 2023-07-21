Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Mengapa Ir. Soekarno Dijuluki Sebagai Singa Podium?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:42 WIB
Alasan Mengapa Ir. Soekarno Dijuluki Sebagai Singa Podium?
Soekarno (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Alasan mengapa Ir. Soekarno dijuluki sebagai ‘Singa Podium’ menarik untuk diulas. Soekarno menjadi salah satu tokoh bersejarah dalam kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah.

Sosok karismatik yang satu ini dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas. Bung Karno tak hanya dikenal dengan julukan Sang Proklamator, namun ia juga dijuluki sebagai Singa Podium.

Lantas, menegapa Ir. Soekarno dijuluki sebagai Singa Podium?

Ir. Soekarno, presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai Bung Karno, dijuluki Singa Podium karena mencerminkan kemampuannya sebagai seorang orator yang ulung. Bung Karnno berhasil menginspirasi dan mempengaruhi masyarakat dengan pidato-pidatonya yang berapi-api.

Terlebih, Soekarno memiliki karisma yang kuat saat berbicara di depan umum. Ia memiliki suara yang lantang, penggunaan bahasa yang retoris, dan kemampuan untuk menghidupkan suasana dengan gestur tubuh yang dramatis. Gaya berpidatonya yang energik dan memikat membuatnya sangat menarik untuk didengarkan oleh para pendengar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement