Alasan Mengapa Ir. Soekarno Dijuluki Sebagai Singa Podium?

JAKARTA- Alasan mengapa Ir. Soekarno dijuluki sebagai ‘Singa Podium’ menarik untuk diulas. Soekarno menjadi salah satu tokoh bersejarah dalam kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah.

Sosok karismatik yang satu ini dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas. Bung Karno tak hanya dikenal dengan julukan Sang Proklamator, namun ia juga dijuluki sebagai Singa Podium.

Lantas, menegapa Ir. Soekarno dijuluki sebagai Singa Podium?

Ir. Soekarno, presiden pertama Indonesia yang juga dikenal sebagai Bung Karno, dijuluki Singa Podium karena mencerminkan kemampuannya sebagai seorang orator yang ulung. Bung Karnno berhasil menginspirasi dan mempengaruhi masyarakat dengan pidato-pidatonya yang berapi-api.

Terlebih, Soekarno memiliki karisma yang kuat saat berbicara di depan umum. Ia memiliki suara yang lantang, penggunaan bahasa yang retoris, dan kemampuan untuk menghidupkan suasana dengan gestur tubuh yang dramatis. Gaya berpidatonya yang energik dan memikat membuatnya sangat menarik untuk didengarkan oleh para pendengar.