Bakar Semangat Kader Partai Perindo, HT: Maju Terus Pantang Mundur

JAKARTA - Kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) diminta agar maju terus pantang mundur dalam meraih dua digit suara di Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat membakar semangat kader dan anggota partai saat Rakor DPP, Bappilu dan DPW Partai Perindo seluruh Indonesia, Senin (17/7/2023).

“Memberikan pengarahan di Rakor DPP, Bappilu dan DPW Partai Perindo seluruh Indonesia. Maju terus pantang mundur, raih dua digit kursi di DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selamat berjuang kawan-kawan,” ujar HT seraya membagikan foto-foto kebersamaan pada laman Instagram miliknya.

HT juga menegaskan menegaskan kader dan anggota Partai Perindo harus memiliki mental petarung. Dengan memiliki banyak kursi, HT menyebutkan, Partai Perindo bisa berjuang maksimal.

“Perjuangan kita Indonesia bisa sejahtera, masyarakatnya sejahtera, sehingga persatuan kesatuan kokoh dan solid di Indonesia,” pungkas HT.

(Qur'anul Hidayat)