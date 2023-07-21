Usut Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Periksa Pihak Ponpes Al-Zaytun Pekan Depan

JAKARTA - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menyatakan sudah menjadwalkan melakukan pemeriksaan saksi dari pihak Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, pada pekan depan.

Pemeriksaan saksi dari Al-Zaytun itu untuk kepentingan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Pimpinan Al-Zaytun, Panji Gumilang.

"Minggu depan kita akan undang beberapa saksi dari Yayasan Al-Zaytun," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada awak media, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Menurut Whisnu, sejauh ini tidak pihaknya sudah meminta keterangan sejumlah ahli dari bidang pidana maupun TPPU dalam penyelidikan tersebut.

"Sudah dilakukan kordinasi dan diskusi yang mendalam dengan para ahli TPPU dan ahli pidana terkait dugaan TPPU PG namun masih dalam proses penyelidikan," ujar Whisnu.

Diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023.

BACA JUGA: Pablo Benua Bela Panji Gumilang dan Bakal Biayai Ponpes Al Zaytun

Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.