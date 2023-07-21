Kala Pasukan Elite Mongol Tak Berdaya Hadapi Hutan di Pulau Jawa

PASUKAN Mongol menelan kekalahan telak saat berusaha menguasai Jawa. Siasat Raden Wijaya dan beberapa kawannya usai menyerang Kerajaan Kediri di bawah pimpinan Jayakatwang berhasil membuat pasukan Mongol kerepotan.

Kau Shing yang menjadi salah satu pemimpin pasukan pun kabur meloloskan diri, dan memilih pulang dengan pasukannya ke negerinya. Sementara itu Shih Pi dan Ike Mese, pemimpin pasukan Mongol lain yang ada di Kediri diserang secara mendadak oleh gabungan pasukan Madura dan Majapahit, kemudian memperoleh banyak dukungan dari masyarakat sekitarnya.

Alhasil pasukan Mongol ini harus melayani serangan secara terus-menerus di sepanjang perjalanan dari Kediri menuju ke Canggu. Karena serangan ini pasukan Mongol hanya bisa bertahan, dan mundur supaya tidak menderita kerugian yang lebih banyak lagi.

Shih Pi sendiri berpikir dengan jatuhnya Kediri tidak ada lagi tujuan yang harus dicapai oleh pasukan besar ini. Pada perjalanan mundur ke Canggu dilaporkan bahwa kerugian paling banyak diderita oleh pasukan berkuda andalan Mongol.

BACA JUGA: Taktik Raden Wijaya Tawarkan Putri Cantik Buat Pasukan Mongol Serang Kediri

Medan tanah Jawa yang berawa-rawa dengan di kelilingi hutan membuat pasukan berkuda yang ditakuti di medan perang Eropa, tak berdaya jadi bulan-bulanan lawannya. Di balik pimpinan Nararya Sangramawijaya atau Raden Wijaya dan Arya Wiraraja tersebut, tentara Mongol benar-benar dibuat tak berdaya.