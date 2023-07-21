Gempa M5,0 Guncang Enggano Bengkulu

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 5,0 yang mengguncang Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Gempa tersebut tercatat pada Jumat (21/7/2023) pukul 10.40 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di laut tepatnya 19 km barat laut dari Pulau Enggano. Tepatnya berada di 5.27 Lintang Selatan (LS) dan 102.11 Bujur Timur (BT).

“Gempa Mag:5.0, 21-Jul-2023 10:40:22WIB, Lok:5.27LS, 102.11BT (19 km BaratLaut ENGGANO-BENGKULU),” tulis BMKG dalam akun twitter resminya Jumat (21/7/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. BMKG menyatakan bahwa informasi gempa ini belum stabil dan dapat berubah

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutup keterangan tersebut.

Sementara BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk berhati-hati jika terdapat adanya gempa bumi susulan.

(Awaludin)