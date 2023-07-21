Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Video Penampakan saat Pengajian Gus Miftah, Direkam Anak Kecil hingga Ketakutan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:56 WIB
Viral Video Penampakan saat Pengajian Gus Miftah, Direkam Anak Kecil hingga Ketakutan
Foto: Tangkapan layar
A
A
A

JAKARTA - Gus Miftah membagikan sebuah video saat dirinya menjadi pendakwah dalam sebuah acara pengajian di Lampung. Video tersebut jadi viral karena adanya penampakan sosok misterius seperti seorang perempuan.

“Ada penampakan ikut Ngaji semalam di lampung Siapakah sosok ini ? Mungkin ada yang tahu…. Serius nanya Kamera goyang karena yg rekam anak kecil dan ketakutan,” tulis Gus Miftah dalam akun Instagramnya, @gusmiftah, dikutip Jumat (21/7/2023).

BACA JUGA:

Video Viral Wanita Diarak Telanjang Picu Kemarahan, Soroti Kengerian Konflik Antaretnis di India 

Dalam video tersebut telihat sosok tersebut seperti memakai selendang di kepalanya. Tak terlihat bentuk wajah sosok tersebut.

Gus Miftah dalam unggahannya mengatakan, dia sudah menelepon Kiai Imam Suhadi, pengasuh Ponpes Alqodiri tentang keaslian video tersebut.

 BACA JUGA:

“Beliau sudah memanggil anak kecil yang mengambil video tersebut Beliau menjelaskan bahwa video tersebut asli bulan editan Wallohu a’lam bisshowab,” tulisnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nyi Roro Kidul penampakan viral
