Viral Video Penampakan saat Pengajian Gus Miftah, Direkam Anak Kecil hingga Ketakutan

JAKARTA - Gus Miftah membagikan sebuah video saat dirinya menjadi pendakwah dalam sebuah acara pengajian di Lampung. Video tersebut jadi viral karena adanya penampakan sosok misterius seperti seorang perempuan.

“Ada penampakan ikut Ngaji semalam di lampung Siapakah sosok ini ? Mungkin ada yang tahu…. Serius nanya Kamera goyang karena yg rekam anak kecil dan ketakutan,” tulis Gus Miftah dalam akun Instagramnya, @gusmiftah, dikutip Jumat (21/7/2023).

Dalam video tersebut telihat sosok tersebut seperti memakai selendang di kepalanya. Tak terlihat bentuk wajah sosok tersebut.

Gus Miftah dalam unggahannya mengatakan, dia sudah menelepon Kiai Imam Suhadi, pengasuh Ponpes Alqodiri tentang keaslian video tersebut.

“Beliau sudah memanggil anak kecil yang mengambil video tersebut Beliau menjelaskan bahwa video tersebut asli bulan editan Wallohu a’lam bisshowab,” tulisnya.

