INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Penampakan Misterius di Belakang Gus Miftah Viral, Netizen: Perempuan Cantik Pakai Mahkota

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:19 WIB
Sosok Penampakan Misterius di Belakang Gus Miftah Viral, Netizen: Perempuan Cantik Pakai Mahkota
Penampakan sosok misterius di pengajian Gus Miftah. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Video penampakan sosok misterius saat pengajian Gus Miftah di Lampung viral di media sosial. Video tersebut direkam seorang anak kecil yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam video tersebut telihat sosok tersebut seperti memakai selendang di kepalanya. Tak terlihat bentuk wajah sosok tersebut. Sosok tersebut berada di belakang Gus Miftah.

 BACA JUGA:

Warganet ramai berkomentar dan ikut menganalisis video viral diduga berisi penampakan tersebut. Video tersebut telah dikomentari ribuan kali. Salah satu warganet, itooceper*** melihat sosok tersebut seperti perempuan yang memakai mahkota.

"Kalo diperhatikan itu sosok perempuan pakai mahkota dan paras nya cantik banget," tulisnya.

Gus Miftah dalam unggahannya yang lain mengaku sudah menelepon Kiai Imam Suhadi, pengasuh Ponpes Alqodiri tentang keaslian video tersebut.

BACA JUGA:

Ternyata Ini Pemilik Restoran Baso A Fung yang Lagi Viral Gara-Gara Konten Jovi Adhiguna 

“Beliau sudah memanggil anak kecil yang mengambil video tersebut Beliau menjelaskan bahwa video tersebut asli bulan editan Wallohu a’lam bisshowab,” tulis Gus Miftah dalam akun Instagramnya, @gusmiftah, dikutip Jumat (21/7/2023).

Halaman:
1 2
      
