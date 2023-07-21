Viral Penampakan saat Pengajian, Gus Miftah Kontak Kiai Imam Suhadi Cek Keaslian Video

JAKARTA - Pengajian Gus Miftah di Lampung diwarnai penampakan sosok misterius dalam sebuah rekaman video. Gus Miftah pun berusaha mencari tahu keaslian video viral tersebut.

Video tersebut direkam seorang anak kecil yang hadir dalam acara tersebut. Dalam video tersebut telihat sosok seperti memakai selendang di kepalanya. Tak terlihat bentuk wajah sosok tersebut.

Gus Miftah mengaku sudah menelepon Kiai Imam Suhadi, pengasuh Ponpes Alqodiri dan bertanya tentang keaslian video tersebut.

“Beliau sudah memanggil anak kecil yang mengambil video tersebut Beliau menjelaskan bahwa video tersebut asli bulan editan Wallohu a’lam bisshowab,” tulis Gus Miftah dalam akun Instagramnya, @gusmiftah, dikutip Jumat (21/7/2023).