Pasukan Kostrad dan Brimob Kerahkan Kendaraan Tempur ke Markas Teroris KKB di Nduga

NDUGA - Satgas Pamtas Mobile Yonif MR 411/Pandawa Kostrad bersama Polres Nduga dan Satgas Aman Nusa, menggelar patroli gabungan di wilayah Kota Kenyam, Kampung Mumugu hingga Pelabuhan Amor.

Dansatgas Mobile Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad Letkol Inf Subandi, mengatakan Patroli gabungan ini untuk memastikan dan melihat langsung wilayah keamanan khususnya di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga yang beberapa waktu terjadi baku tembak dengan KKB.

“Semua ini kita lakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya, Jumat (21/7/2023).

Patroli gabungan TNI-Polri tersebut dipimpin langsung oleh Letkol Subandi dan Kapolres Nduga, Kompol Vinsensius Parapaga.

Dengan kendaraan tempur lapis baja kemudian tim bergerak dari Kota Kenyam melintasi daerah rawan gangguan KKB teroris hingga menuju ke Kampung Mumugu (Batas Batu) dan Pelabuhan Amor.