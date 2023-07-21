Dito Mahendra Diduga Masih di Indonesia, Polri: Kami Akan Tangkap!

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir soal kasus Dito Mahendra, tersangka kasus senjata api (senpi) ilegal. Polisi pasti akan menangkap kekasih Nindy Ayunda tersebut.

"Percayakan kepada kami, kemana pun larinya akan kami kejar. Kami dilatih untuk mencari dan mengejar tersangka pidana yang melarikan diri," kata Djuhandhani, Jumat (21/7/2023).

Ia pun memastikan, Dito Mahendra masih berada di Indonesia. Sebab, polisi sudah menyita paspor milik tersangka tersebut.

"Paspornya kami sita dan sudah dicekal. Dari data perlintasan juga tidak ada catatan dia (Dito Mahendra) melintas. Artinya masih ada di Indonesia," jelasnya.