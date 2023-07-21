Tinjau Revitalisasi Pasar Purwodadi, Jokowi Perkirakan Rampung Awal Tahun Depan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Jumat (21/7/2023).

Kunjungan tersebut dilakukan Kepala Negara dalam rangka meninjau langsung rancangan revitalisasi pasar pascakebakaran pada April 2021 yang lalu.

Kepala Negara menyebut bahwa saat ini rencana revitalisasi pasar masih dalam proses lelang. Presiden memperkirakan revitalisasi Pasar Purwodadi dapat diselesaikan pada awal tahun 2024 mendatang.

"Dalam proses lelang, lelang selesai langsung dimulai, perkiraan selesai awal tahun depan Pasar Purwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara," ujar Presiden dalam keterangannya , Jumat (21/7/2023).

Guna mencapai target tersebut, Jokowi berharap proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat segera dimulai dalam waktu dekat. Presiden memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.

"Perkiraan saya paling lambat mungkin kalau enggak akhir Agustus atau mungkin awal September sudah dimulai," ungkapnya.