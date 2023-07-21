Kisah Mistis Eks Ajudan Gus Dur, Ditonton Puluhan Ribu Jin Berbaju Putih saat Pentas Musik

PENGALAMAN mistis dialami mantan ajudan pribadi Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Al Zastrouw Ngatawi. Kala itu, ia sedang pentas musik di kawasan Natal, Mandailing, Sumatera Utara.

Bersama grup musik Ki Ageng Ganjur, malam itu mereka memainkan musik diselingi pembacaan shalawat nabi bersama-sama. Dari atas panggung, Zastrouw melihat puluhan ribu penonton berbaju putih-putih memadati tanah lapang .

Mereka lalu menyanyikan lagu seperti Ilir-Ilir dan Tombo Ati yang diikuti penonton tersebut. Suaranya terdengar hingga menggetarkan hati.

Keanehan terjadi ketika usai menyanyikan tembang tersebut disusul lagu dangdut. Tiba-tiba suasana berubah sunyi senyap seperti kuburan.

Ribuan penonton yang tadinya ikut bernyanyi mendadak diam seribu bahasa saat lagu dangdut didendangkan. Pentas pun selesai menjelang tengah malam.

Mereka kembali menuju hotel, begitu penonton. Lokasi pentas yang berada di tanah lapang itu lengang kembali.