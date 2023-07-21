Jokowi: Jalan Nasional yang Rusak di Bengkulu Hampir 10 Persen

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Jalan Inpres Jalur Kerkap-Tanjung Agung Pali, di Bengkulu Utara, dalam kunjungan kerjanya ke Bengkulu, Jumat (21/7/2023).

Kepala Negara memastikan bahwa perbaikan infrastruktur jalan nasional, provinsi, dan kabupaten di Bengkulu sudah dimulai.

Dirinya mengungkapkan bahwa jalan nasional yang rusak hampir 10 persen. "Tentang jalan yang rusak khusus di Provinsi Bengkulu memang di jalan nasional yang belum mantap artinya masih rusak itu 10 persen, jalan provinsi kira-kira 40 persen yang belum mantap, jalan kabupaten juga sama 40 persen," tutur Presiden dalam keterangannya.

Kepala Negara menuturkan bahwa saat ini pemerintah pusat tengah memulai perbaikan infrastruktur jalan rusak di Provinsi Bengkulu. Presiden menyebut bahwa pemerintah masih akan menambah sejumlah ruas jalan yang masih perlu diperbaiki.

"Ini yang diintervensi oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PU dan kita harapkan dengan angka tepatnya ini-ini masih berjalan yang sekarang sudah clear itu Rp327 miliar untuk delapan ruas yang ada di Provinsi Bengkulu, tapi nantinya kita akan proses lagi kemungkinan akan nambah," kata Presiden.