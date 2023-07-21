Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Makna Kemeja Garis Hitam Putih yang Dipakai Ganjar Pranowo

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:36 WIB
Ternyata Ini Makna Kemeja Garis Hitam Putih yang Dipakai Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo saat bertemu relawan kenakan kemeja garis hitam putih (foto: dok Twitter Ganjar)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Capres Ganjar Pranowo membeberkan makna kemeja garis hitam putih yang dikenakannya saat menemui relawan beberapa waktu lalu di Jakarta. Menurutnya, hitam putih adalah keberanian.

"Hitam putih adalah keberanian. Hitam putih adalah sikap untuk tidak menjadi abu-abu. Sebuah keputusan untuk berkata ya atau tidak," kata Ganjar dalam akun Twitternya, Jumat (21/7/2023).

"Inilah pesan yang diberikan Presiden Jokowi kepada kita sebagai penguat perjuangan. Sebuah desain baju garis-garis hitam dan putih," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Deklarasi Nasional Relawan Jokowi-Ganjar, Teddy Wibisana membeberkan soal baju garis hitam putih yang dikenakan Capres Ganjar Pranowo, untuk para relawan dalam mengadapi Pemilu 2024 mendatang. Relawan pun menyikapinya dengan dukungan terhadap Ganjar.

"Dalam konteks hitam dan putih sikap ini, adalah sikapnya dalam kita mendukung Ganjar Pranowo," ujar Teddy.

Menurutnya, sebagaimana diketahui, semua memperebutkan pengaruh Presiden RI Joko Widodo dalam dukungan terhadap Pilpres. Hal itu juga terjadi pada teman-teman relawan sehingga banyak ada diantara relawan yang masih menunggu instruksi atau garis lurus pada perintah.

