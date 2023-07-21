Deretan Pusaka Sakti Legendaris Milik Panembahan Senopati

JAKARTA- Deretan pusaka sakti legendaris milik Panembahan Senopati akan diulas disini. Pasalnya, Senopati atau yang memiliki nama asli Danang Sutawijaya merupakan putra dari Ki Gede Pemanahan yang menjadi pendiri kerajaan Mataram Islam.

Adapun, neberhasilan Panembahan Senopati dalam mengembangkan Mataram Islam menjadi kerajaan besar tak lepas dari kesaktian serta pusaka sakti yang dimilikinya.

Berikut adalah pusaka sakti legendaris milik Panembahan Senopati:

1. Tombak Kanjeng Kyai Pleret

Tombak Kanjeng Kyai Pleret adalah sebuah tombak sepanjang 3,5 meter yang menjadi senjata andalan Panembahan Senopati. Dengan menggunakan tombak ini, Panembahan Senopati berhasil menewaskan Arya Penangsang yang konon sakti mandraguna dan memiliki ilmu kebal.

Berdasarkan cerita yang berkembang, mata tombak dari senjata ini berasal dari air mani Syeh Maulana Maghribi. Kala itu, Syeh Maulana Maghribi tidak sengaja melihat Rasa Wulan, adik Sunan Kalijaga yang tengah mandi.