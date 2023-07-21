Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Cuti, Dewas Tetap Gelar Sidang Etik pada 24 Juli 2023

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:57 WIB
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) mengagendakan sidang etik untuk Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak pada Senin (24/7/2023). Namun, Tanak meminta agar sidang etik tersebut diundur karena ia sedang cuti dan tak bisa hadir.

"Kebetulan saya masih cuti sampai Rabu baru masuk kantor. Jadi saya minta mundur waktunya," kata Johanis Tanak saat dikonfirmasi, Jumat (21/7/2023).

Tanak mengaku sudah mengirimkan surat ke Dewas KPK ihwal permohonan untuk menunda sidang etik tersebut. Namun, ia menekankan siap untuk menghadapi sidang etik tersebut.

"Pada dasarnya saya siap menghadapi hal tersebut, saya dianggap melanggar kode etik, tapi saya sendiri merasa tidak melanggar," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menggelar sidang berkaitan dengan etik Johanis Tanak pada Senin, 24 Juli 2023. Dalam sidang tersebut, dewas akan mempertimbangkan permohonan Tanak.

"Sidang hari senin tetap dilaksanakan, kalau Pak JT tidak hadir, alasan ketidakhadirannya akan dipertimbangkan majelis nanti waktu sidang," ujar Albertina Ho dikonfirmasi terpisah.

Halaman:
1 2
      
