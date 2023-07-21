Waketum MUI Anwar Abbas: Panji Gumilang Punya Bekingan Dalam dan Luar Negeri!

JAKARTA - Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menduga Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang mempunyai bekingan di dalam maupun di luar negeri. Namun dia tidak menyebut siapa bekingan yang dimaksudnya.

Dugaan itu kata dia karena Panji Gumilang masih berkeliaran dan bebas melontarkan pernyataan kontroversialnya. Anwar menilai pemerintah dan aparat penegak hukum dianggap seakan melakukan pembiaran terhadap tindakan Panji.

"Kecurigaan bahwa yang bersangkutan bisa dan patut diduga punya bekingan orang kuat tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri," kata Anwar Abbas, Jumat (21/7/2023).

"Oleh karena itu adalah wajar timbul pertanyaan dalam hati apakah pemerintah takut untuk menyentuh yang bersangkutan?" sambung dia.

Dugaan adanya bekingan yang dimiliki Panji Gumilang, kata Anwar terlihat saat Panji memamerkan pendukungnya pada acara peringatan 1 Suro yang digelar di Ponpes Al Zaytun.

"Bahkan tidak hanya itu, dia (Panji Gumilang) tampak dengan sombong dan pongahnya memperlihatkan kepada orang bahwa dia banyak pendukungnya yang diperlihatkan dalam kesempatan 1 Muharram kemarin,"tuturnya.