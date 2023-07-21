Wapres: Capaja TNI-Polri Jadi Garda Terdepan Jaga dan Ayomi Masyarakat dengan Junjung HAM

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengayomi masyarakat dengan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu disampaikan Wapres dalam acara pembekalan kepada calon perwira remaja TNI-Polri di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

"Semuanya mengerucut pada tekad untuk membangun institusi TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, memberi perlindungan, dan mengayomi masyarakat dengan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia," kata Ma'ruf.

Lebih dalam, Ma'ruf menekankan, kepada seluruh capaja kedepannya bisa menjadi pemimpin yang dapat diteladani, tangguh dan menjunjung tinggi integritas.

"Serta profesional dan amanah dalam melaksanakan tugasnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Ma'ruf.