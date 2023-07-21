Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres ke Capaja TNI-Polri: Ancaman Global Soft Power Perlu Diwaspadai

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:48 WIB
Wapres ke Capaja TNI-Polri: Ancaman Global <i>Soft Power</i> Perlu Diwaspadai
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan pembekalan kepada 833 calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan bahwa seluruh capaja TNI-Polri harus mewaspadai ancaman global yang bersifat soft power.

"Seperti isu hak asasi manusia, isu ideologi dan ketimpangan global, perubahan iklim maupun kejahatan siber akan mewarnai konteks global, termasuk Indonesia," ujarnya.

Wapres meyakini bahwa seluruh Capaja TNI-Polri mampu menjadi ujung tombak dalam menjaga keamanan dalam negeri, dengan terus menjaga komitmen, mengasah kecakapan diri, serta menjalankan tugas kepemimpinan di mana pun ditempatkan di kesatuannya masing-masing.

Ia pun menekankan, capaja TNI-Polri harus mampu menunjukan integritas, loyalitas, dan profesionalitas kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Tunjukkan pula kecerdasan, kesiapsiagaan dan ketangkasan untuk menghadapi tantangan masa depan," ujar Ma'ruf.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement