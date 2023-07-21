Wapres ke Capaja TNI-Polri: Ancaman Global Soft Power Perlu Diwaspadai

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan pembekalan kepada 833 calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan bahwa seluruh capaja TNI-Polri harus mewaspadai ancaman global yang bersifat soft power.

"Seperti isu hak asasi manusia, isu ideologi dan ketimpangan global, perubahan iklim maupun kejahatan siber akan mewarnai konteks global, termasuk Indonesia," ujarnya.

Wapres meyakini bahwa seluruh Capaja TNI-Polri mampu menjadi ujung tombak dalam menjaga keamanan dalam negeri, dengan terus menjaga komitmen, mengasah kecakapan diri, serta menjalankan tugas kepemimpinan di mana pun ditempatkan di kesatuannya masing-masing.

Ia pun menekankan, capaja TNI-Polri harus mampu menunjukan integritas, loyalitas, dan profesionalitas kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Tunjukkan pula kecerdasan, kesiapsiagaan dan ketangkasan untuk menghadapi tantangan masa depan," ujar Ma'ruf.