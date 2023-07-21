Ojol Cantik Ende Pacaran dengan Tukang Bumbu, Fahmi Langsung ke Purwakarta Beri Hadiah Ultah

JAKARTA – Fahmi Husaeni mengaku banyak perempuan yang kini menaruh simpati usai kisah bahtera rumah tangganya kandas setelah sehari menikah dengan Anggi Anggraeni.

Anggi Anggraeni menghilang sehari setelah melangsungkan akad nikah dengan Fahmi Husaeni. Selama 12 hari tak diketahui rimbanya, Anggi rupanya pergi menemui sang mantan kekasih, Adriaman Lase.

Fahmi Husaeni kini dijodohi oleh anggota DPR RI Dedi Mulyadi. Dedi mempertemukan Fahmi dengan seorang driver ojol bernama Ende. Driver ojol cantik itu viral setelah ditinggal suaminya karena dipenjara akibat kasus narkoba. Suami Ende diketahui sudah empat kali masuk bui karena menjadi kurir narkoba.

Namun ternyata Ende mempunyai seorang pacar yang berprofesi sebagai penjual bumbu. Kendati demikian, Fahmi tak putus asa untuk mendapatkan hati wanita berhijab tersebut.

Bahkan Fahmi rela datang dari Bogor ke Purwakarta untuk memberikah hadiah ulang tahun kepada putra bungsu Teh Ende, yaitu Fatir. Fahmi memberikan sepeda baru untuk Fatir.

"Katanya mau kasih surprise, sama anaknya, sama anak sambung," ujar Dedi ke Fahmi dilansir Kang Dedi Mulyadi Channel, Jumat (21/7/2023).

Fahmi selanjutnya mengambil sebuah sepeda baru yang masih terbungkus plastik. Anak Teh Ende Fatir lalu menerima sepeda itu dan langsung salam ke Fahmi.

"Salim dong ke bapaknya," ujar Dedi.