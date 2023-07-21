Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: Kasus Panji Gumilang Butuh Kecermatan Bukan Kecepatan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:12 WIB
Kapolri: Kasus Panji Gumilang Butuh Kecermatan Bukan Kecepatan
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pengusutan beberapa kasus tindak pidana yang menjerat Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, diperlukan kecermatan bukan sekadar kecepatan.

"Saya kira ini bukan masalah lama atau lambat tapi melengkapi alat bukti untuk kepentingan pemberkasan. Sehingga kasus tersebut bisa dinyatakan lengkap. Itukan butuh kecermatan bukan kecepatan, yang jelas semuanya berjalan," kata Sigit di sela-sela acara pembekalan capaja TNI-Polri, Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Sigit menjelaskan, tahapan penyidikan kasus yang menjerat Panji Gumilang saat ini terus berjalan sebagaimana aturan hukum yang berlaku.

"Tahapan penyidikan sedang berjalan proses penyidikan membutuhkan kelengkapan barang bukti, alat bukti sesuai diatur KUHAP. Ada beberapa pasal yang masuk yang tentunya harus kita dalami satu persatu. Namun demikiam tentunya semuanya berprogres," ujar Sigit.

Setelah sesuai dengan KUHAP yang berlaku, Sigit memastikan, pihaknya bakal segera menentukan status hukum dari Panji Gumilang.

"Saatnya pasti kita akan sampaikan. Pada saat kita nanti akan memutuskan untuk status dari Panji Gumilang," ucap Sigit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
