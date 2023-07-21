Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Tokoh Ini Terang-terangan Mendukung Panji Gumilang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:35 WIB
5 Tokoh Ini Terang-terangan Mendukung Panji Gumilang
Panji Gumilang/Foto: Antara
JAKARTA - 5 tokoh ini terang-terangan mendukung Panji Gumilang. Bahkan diantaranya adalah politikus terkenal Tanah Air. Diketahui, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir 256 rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.

PPATK menyampaikan ratusan rekening milik pendiri pesantren tersebut yang berlokasi di desa Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, berasal dari enam identitas yang berbeda.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri akan melakukan pemanggilan 10 orang saksi dari Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, pada minggu depan.

Pemeriksaan saksi dari Al Zaytun itu untuk kepentingan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Pimpinan Al-Zaytun, Panji Gumilang.

"Minggu depan kurang lebih 10 orang (saksi)," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada awak media, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Dikatakan Whisnu, sejauh ini pihaknya sudah meminta keterangan sejumlah ahli dari bidang pidana maupun TPPU dalam penyelidikan tersebut.

Berikut ini 5 tokoh yang mendukung Panji Gumilang dilansir beragam Sumber:

1.Ali Mochtar Ngabalin

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin memberikan dukungannya untuk Panji Gumilang. Dikatakan Ngabalin, Panji Gumilang merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang pernah mengenyam pendidikan di Pesantren Gontor.

Panji Gumilang kata Ngabalin juga merupakan anak dari kader Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sehingga mustahil melakukan penyimpangan yang melawan syariat Islam.

Halaman:
1 2 3
      
