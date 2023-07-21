Sekjen Kemenhub Mangkir Panggilan KPK, Minta Pemeriksaan Dijadwal Ulang

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto mangkir alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Juli 2023.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati menjelaskan, Novie Riyanto tidak bisa hadir memenuhi panggilan KPK karena sedang ada tugas. Oleh karenanya, sambung dia, Novie meminta dijadwalkan ulang pemeriksaannya.

"Pada tanggal 19 Juli 2023 Sesjen telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang untuk permintaan keterangan, dikarenakan adanya tugas yang tidak dapat diwakilkan," kata Adita melalui keterangan resminya, Jumat (21/7/2023).

Sedianya, Sekjen Kemenhub dibutuhkan kesaksiannya terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adita mengklaim bahwa pihaknya akan mendukung upaya penegakan hukum KPK tersebut.

"Kami sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum termasuk KPK," klaimnya.

Sebelumnya, KPK menginformasikan bahwa Sekjen Kemenhub Novie Riyanto dan seorang Pengusaha atas nama Billy Haryanto alias Billy Beras mangkir dalam panggilan pemeriksaan pada Kamis, 20 Juli 2023. KPK bakal menjadwal ulang pemeriksaan terhadap keduanya.

"Novie Riyanto (Sekjen Kemenhub) dan Billy Haryanto alias Billy Beras (Wiraswasta), sebagaimana informasi yang kami terima, kedua saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi terkait alasan ketidak hadirannya," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (21/7/2023).

"KPK ingatkan dan harapkan sikap kooperatif kedua saksi tersebut untuk hadir pada pemanggilan berikutnya," sambung Ali.