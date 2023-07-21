Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pembebasan Kapten Philip, Panglima TNI: Kita Tetap Negosiasi

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:11 WIB
Soal Pembebasan Kapten Philip, Panglima TNI: Kita Tetap Negosiasi
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (foto: dok MPI)
JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB pimpinan Egianus Kogoya masih menyandera Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens sejak 7 Februari 2023 lalu. Upaya pembebasan pun terus dilakukan oleh TNI-Polri.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, meski disandera selama lima bulan, Philip Mark Mehrtens masih dalam keadaan sehat.

"Ya alhamdulilah sesuai informasi sehat," kata Panglima TNI saat ditemui di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2023).

Yudo menegaskan, saat ini negosiasi masih terus dilakukan antara pemerintah dan pihak KKB terkait pembebasan sang pilot. Ia pun menjelaskan bahwa pihaknya enggan melakukan penyerangan, karena dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat.

"Negosiasi kan selalu saya sampaikan, kita tetap negosiasi, negosisasi. Kalau penyerangan yang rugi siapa. Kan pasti masyarakat nanti ada yang terkena. Makanya tetep kita kedepankan negosiasi," katanya.

