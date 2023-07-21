Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Milad Ke-48, MUI Bakal Gelar Deklarasi Kebangsaan

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:43 WIB
Milad Ke-48, MUI Bakal Gelar Deklarasi Kebangsaan
Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Cholil Nafis (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Puncak perayaan Milad ke-48 Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan digelar dengan pembacaan Deklarasi Kebangsaan Al-Mitsaq Al-Wathani secara bersama-sama, pada 26 Juli 2023 mendatang di Taman Mini Indonesia Indah.

Menurut Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, KH M Cholil Nafis, deklarasi itu merupakan bentuk komitmen MUI dalam rangka menjaga persatuan, memperkokoh kerukunan, dan memelihara keberagaman bangsa sebagai dasar pijakan dalam bernegara.

"Keragaman bagi Majelis Ulama Indonesia suatu yang niscaya. Karena keragaman kita menghargai entitas dan identitas masing-masing," kata Cholil Nafis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/7/2023).

Cholil mengatakan, sikap memelihara keragaman adalah bagian dari ajaran Islam. Menurutnya, nilai Pancasila sangat dekat dengan Piagam Madinah di mana persatuan dalam keragaman dapat dibina.

Dia menjelaskan sejumlah penelitian akademik juga mengatakan hal serupa. Misalnya, karya desertasi doktoral Guru Besar Fakuktas Hukum Universitas Indonesia, Prof Dr Tahir Azhari dan Mantan Hakim Mahkamah Agung, Prof Dr Ahmad Sukardja di mana konstitusi Indonesia sangat selaras dengan kandungan Piagam Madinah.

"Menjaga persatuan warga negara di Madinah sama dengan kita, sila ketiga Pancasila menjaga persatuan. Saya kira founding fathers kita telah mencontoh Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173510/mui-o9B0_large.jpg
Ketua MUI Bidang Ekonomi KH Lukmanul Hakim Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3155014/mui-IkNz_large.jpg
MUI soal Fatwa Haram: Kalau Tak Ganggu, Bukan Sound Horeg tapi Sound System
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3035997/mui-nonaktifkan-2-pengurus-diduga-terlibat-ormas-terafiliasi-israel-j6lZsk2gCx.jpg
MUI Nonaktifkan 2 Pengurus Diduga Terlibat Ormas Terafiliasi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/338/3024235/pemerintah-diminta-blokir-tayangan-mempertontonkan-kekerasan-qVyzfB7ZiO.png
Pemerintah Diminta Blokir Tayangan Mempertontonkan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021023/anwar-abbas-fatwa-mui-salam-lintas-agama-bantu-jaga-akidah-Ac1GuinrPu.jpg
Anwar Abbas: Fatwa MUI Salam Lintas Agama Bantu Jaga Akidah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/337/3019123/wasekjen-mui-tambang-itu-kecil-buat-nu-enggak-ada-tambang-juga-hidup-MpvMOEhvgA.jpg
Wasekjen MUI: Tambang Itu Kecil Buat NU, Enggak Ada Tambang Juga Hidup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement