HOME NEWS NASIONAL

PKB Gelar Harlah ke-25 di Solo, Jokowi hingga Sejumlah Ketum Parpol Hadir

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:46 WIB
PKB Gelar Harlah ke-25 di Solo, Jokowi hingga Sejumlah Ketum Parpol Hadir
Sekjen PKB Hasanudin Wahid/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

JAKARTAPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-25, di Stadion Manahan Solo, pada Minggu, 23 Juli 2023.

Kegiatan ini akan diikuti sekitar 67 ribu kader. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah ketua umum Parpol direncanakan hadir dalam acara tersebut. Perayaan Harlah di Solo ini terasa istimewa karena bukan basis tradisional PKB.

Sekjen DPP PKB Hasanudin Wahid, mengatakan, harlah ini juga kan menjadi momentum konsolidasi jelang Pemilu 2024.

“Kami akan menjadikan momentum syukuran Harlah yang dihadiri semua simpul PKB baik di jajaran syuro, tanfidziah, hingga kader di akar rumput untuk menyatukan tekad bekerja lebih keras untuk sukses PKB baik di Pilpres maupun Pileg,” ujar Hasanudin, Jumat (21/7/2023).

PKB lanjut Hasanudin juga telah mempunyai target tersendiri dalam Pemilu Serentak dan Pilpres 2024 mendatang.

“Kejelasan target ini telah diikuti dengan implementasi kerja strategis dan taktis yang saat ini jika dipresentasekan telah mencapai 60%. Maka sisa 40% akan kita genjot habis dengan penyatuan tekad dan kekuatan di momentum perayaan Harlah di Solo,” ulasnya.

Hasan mengaku optimistis PKB mampu meraih target baik di ajang Pilpres maupun Pileg. Hal itu terlihat dari beberapa indikator seperti stabilnya elektabilitas PKB dalam berbagai jajak pendapat dari berbagai lembaga survei.

“Indikator positif ini perlu kita jaga salah satunya dengan terus memanaskan mesin partai. Jadi kalau kemarin jalannya masih gigi empat, maka pasca syukuran Harlah nanti bisa ngegas jadi gigi lima,” katanya.

